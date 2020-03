Coronavirus, Fico contro Orban: comportamento non consono a democrazia

“Quello di Orban e del Parlamento ungherese mi pare un comportamento non consono con le nostre democrazie e le democrazie europee, in Italia non sarebbe mai potuto avvenire proprio perchè siamo una Repubblica parlamentare”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando a ‘Zapping’ su Radio1.