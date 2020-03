Coronavirus, Italia dona 200mila euro a Oms per la Somalia

Condividi

L’Italia sostiene la risposta della Somalia contro COVID-19 con un contributo di oltre 200mila euro a @WHOSomalia per l’istituzione di un laboratorio diagnostico.

Italy supports Somalia's response against COVID-19 with a contribution of more than 200k to @WHOSomalia for the establishment of a diagnostic lab.

In these very difficult times we must be united against the common threat.@AbikarDr @MoH_Somalia @Aics_Mogadiscio @cooperazione_it

— Italy in Somalia (@ItalyinSomalia) March 23, 2020