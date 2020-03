Coro Magnificat “Madre io vorrei”

“La via della guarigione è una melodia essenzialmente corale che offre cassa di risonanza alle voci sole.”

(Stefania Simeoni)

Di Coro Magnificat

Tante le nostre voci in una sola lode che nasce dal cuore!

Si leva con la diversità di ognuno, nonostante le distanze, questo canto per la Madre di Dio.

In “questo tempo” siamo chiamati, più che mai, a guardare Lei e a invocarla…riscoprire la sua tenerezza e il suo amore!

Lei, difesa dei deboli, salute dei malati, conforto di chi spera, stella per chi la invoca!

A Lei questa preghiera che per sempre sarà vita , dolcezza e speranza nostra.

Con questo canto vogliamo ricordare anzitutto i malati, coloro che sono stati colpiti da questa subdola pandemia, gli operatori sanitari e quanti in questo momento fronteggiano lo stato di emergenza in cui tutta la popolazione si ritrova. 16/03/2020 #noicantiamoacasa #distantimavicini #andratuttobene #iostoacasa #coromagnificat #barrafranca