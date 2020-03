Parigi, capo urgenze dell’ospedale Pompidou: non abbiamo mascherine

Condividi

Francia – il capo del servizio di urgenza dell’ospedale Pompidou di Parigi (che serve un bacino d’utenza di circa 600.000 abitanti ed è all’ottoavo posto nel ranking mondiale degli ospedali) dice che medici e infermieri non hanno più mascherine e si chiede “come siamo arrivati a questo punto”. Stessa situazione in altri ospedali. I medici riferiscono di aver fatto richiesta di protezioni 3 settimane fa senza ancora aver ricevuto riposta.

" Ammetto di non capire come siamo arrivati a questo punto, facciamo cose straordinarie al Pompidou con un cuore artificiale e non abbiamo una maschera. È una situazione pazzesca per medici e infermieri"

