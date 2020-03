Coronavirus, tutta la Repubblica Ceca in quarantena

Tutta la Repubblica Ceca sarà messa in quarantena per combattere la diffusione del coronavirus. E’ la misura annunciata dal premier Andrej Babis, così come riportato dall’agenzia Ctk. Secondo il ministero della Salute ceco, attualmente nel Paese ci sono 214 casi di Covid -19, con un aumento di 25 rispetto alla giornata di sabato. tgcom24.mediaset.it