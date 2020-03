Coronavirus, Cagliari: muore imprenditore di 42 anni

Prime due vittime del Coronavirus in Sardegna: si tratta di un imprenditore di 42 anni, il paziente zero dell’isola, morto in rianimazione a Cagliari, e di un altro paziente deceduto a Sassari.

L’uomo morto a Cagliari era ricoverato nell’ospedale Santissima Trinità dal 2 marzo scorso. Le sue condizioni si erano irrimediabilmente aggravate negli ultimi due giorni, tanto che era stato necessario sottoporlo a dialisi.

L’imprenditore, titolare di un locale a Cagliari, si era ammalato dopo un viaggio per una fiera a Rimini nella seconda metà di febbraio. Dopo il ricovero il paziente non si era mai ripreso ed era rimasto intubato. Lascia la moglie e un figlio piccolo. agi.it