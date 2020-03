La Germania concede miliardi di aiuti di Stato, la UE dice Ok

“Dobbiamo lavorare insieme per garantire che lo shock per economia europea e mondiale sia il più breve e limitato possibile e non crei danni permanenti. A livello UE stiamo accordando flessibilità sugli aiuti di Stato e nel quadro del patto di stabilità.”

La Germania ha già concesso 550 miliardi.