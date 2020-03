Coronavirus, Germania: aiuti illimitati alle imprese, pronti 550 miliardi

Il Governo tedesco ha annunciato prestiti «illimitati», con una disponibilità almeno di 550 miliardi di euro, per aiutare le imprese del Paese ad affrontare i problemi di cassa dovuti all’epidemia di coronavirus. (aiuti di Stato camuffati da presiti, ndr)

«Non esiste un limite massimo, questo è il messaggio più importante», ha dichiarato il ministro delle finanze Olaf Scholz, descrivendo in dettaglio questo piano di aiuti, che è più importante di quello messo in atto durante la crisi finanziaria del 2008. «È disponibile oltre mezzo trilione di euro», ha dichiarato il ministro dell’Economia Peter Altmaier.