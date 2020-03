Coronavirus, Renzi: “presto tutta Europa sarà zona rossa”

“10 marzo 2020, l’Italia si sveglia in zona rossa: segneremo questa data nel calendario della nostra vita ma noi siamo d’accordo, lo avevamo proposto qualche giorno fa, siamo convinti sia la scelta giusta per il paese. Zona rossa nelle prissime ore diventerà tutta Europa se i numeri dei contagi non verranno limitati: diciamo ai nostri amici europei ‘non perdete tempo’”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in un video su facebook.

“L’Italia – ha aggiunto – è un po’ la cavia per mille ragioni: da noi il virus è arrivato prima ma – prosegue rivolgendosi ai paesi europei – fate tesoro delle nostre scelte ed errori per poter anticipare e se possibile ridurre il rischio”.