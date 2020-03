Azzolina: chiusura delle scuole misura necessaria

Citando la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha confermato la chiusura delle scuole in tutta Italia fino al 3 aprile. “Già dalle prossime ore – ha scritto il ministro in un post su Facebook – forniremo a tutti informazioni più dettagliate, come abbiamo fatto in questi giorni. E’ una misura dolorosa, ma necessaria, che condivido. Mi impegno a stare ancora più vicino a studenti e personale scolastico. Andremo avanti affrontando insieme questa emergenza. Le attività si sospendono, ma la #scuolanonsiferma”. (askanews)

