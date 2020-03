Coronavirus: rivolte carceri Modena, Napoli, Frosinone e Salerno

Panico coronavirus – Sono in corso violente proteste nei penitenziari di Frosinone, Modena e Poggioreale. Nel penitenziario emiliano, i prigionieri stanno danneggiando la struttura. Dal carcere, fanno sapere i sindacalisti del Sappe, proviene fumo, dovuto probabilmente ad un incendio in atto. Per sedare la rivolta sono stati chiamati anche agenti liberi dal servizio. La notizia riportata da Il Fatto

“E’ in corso nel carcere Sant’Anna di Modena un’altra rivolta dettata dal panico di pandemia da coronavirus, vediamo il levarsi in aria una cortina di fumo nero, speriamo che non ci siano feriti tra il Personale di Polizia. Ora è in corso una mobilitazione delle forze dell’ordine che stanno accorrendo sul posto numerose per aiutare i colleghi”, dice Giuseppe Di Carlo, segretario generale del coordinamento nazionale polizia penitenziaria.