Migranti, Turchia: soldati a confini con la Grecia per impedire respingimenti

Condividi

ISTANBUL, 5 MAR – La Turchia invierà al confine con la Grecia mille agenti delle forze speciali “per evitare i respingimenti” di migranti da parte delle guardie di frontiera di Atene. Lo ha annunciato il ministro dell’interno di Ankara Suleyman Soylu, dopo essersi recato stamani alla frontiera. ansa

#Turchia: Min degli Interni, #SuleymanSoylu, al confine greco: "Oggi, abbiamo piazzato mille poliziotti per le operazioni speciali; per evitare i maltrattamenti della polizia greca e impedire i respingimenti dei migranti che vogliono entrare in #Grecia": https://t.co/3bJPCMBkrV

— murat cinar 💻🎙📺 (@muratcinar) March 5, 2020