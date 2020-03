Verona: immigrato defeca nella fontana dell’ospedale

Ospedale veronese di Borgo Trento. In quest’ultimo si è verificato un episodio alquanto inconsueto. Ieri la fontana al centro dell’atrio del Polo Confortini è stata usata come latrina da un immigrato, il quale ha pensato di farci i suoi bisogni con grande tranquillità e incurante dei passanti.

Un ragazzo di colore è stato attirato dalla brillantezza e dalla pulizia della fontana, in particolare dal bordo in marmo. Quindi si è seduto sopra, ha tirato giù i pantaloni e ha defecato dentro senza farsi alcun problemao sotto lo sguardo incredulo di medici, personale sanitario e pazienti in modo assolutamente tranquillo, come se fosse a casa sua e, una volta terminato l’atto, è andato verso l’uscita fischiettando.