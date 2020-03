Case di riposo horror, agli anziani cibo avariato e farmaci scaduti

Roma – Erano nascoste all’interno di dimore signorili ai Castelli Romani le due case di riposo abusive individuate dai finanzieri del comando provinciale di Roma, che ospitavano anziani in pessime condizioni igienico sanitarie, somministrandogli medicinali scaduti, alimenti privi di tracciabilità e avariati e assistendoli con personale non qualificato per dargli le cure e i farmaci previsti dai piani terapeutici dei medici di famiglia.

A gestire le due strutture due donne (M.E. di 53 anni e D.S. di 67 anni) con precedenti per fatti analoghi, insieme alla figlia di una di loro, tutte denunciate per maltrattamenti e violazioni alla normativa sanitaria. Le alte recinzioni impedivano la vista dall’esterno.