Ricciardi asfalta Marattin: avete tagliato anno per anno risorse alla sanità

Ricciardi asfalta Marattin. “avete tagliato anno per anno risorse e persone dalla sanità e oggi mancano persone a lavoro. Il servizio sanitario nazionale ha 40mila operatori in meno, medici, infermieri, che non sono stati sostituiti. “…

Non sara’ che inseguendo i folli bilanci Europei ci troviamo senza un servizio sanitario adeguato al caso? Alla fine dell’emergenza bisognerà poi interrogarsi se tagliare 37 miliardi al Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi 7 anni sia stata un’ottima idea”