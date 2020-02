Coronavirus, Iran: contagiati esponenti governo, sospesi lavori del parlamento

Le autorità hanno inoltre temporaneamente chiuso scuole, università e altri centri educativi e cancellato tutti gli incontri pubblici come concerti ed eventi sportivi. Alla luce dell’epidemia di coronavirus, il ministro della Difesa, Amir Hatami, ha dichiarato che le Forze armate sono pronte ad assistere il settore sanitario attraverso l’istituzione di ospedali da campo, la produzione di mascherine protettive, e la messa a disposizione di ambulanze e kit per il rilevamento del virus. agenzianova.com

BREAKING: Iranian health sources have told the BBC that at least 210 coronavirus patients have died in the country, far higher than the official toll.

— The Spectator Index (@spectatorindex) February 28, 2020