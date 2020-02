Coronavisrus, Conte accusa i medici. Giordano: ”atto meschino e gaglioffo”

Mario Giordano si scaglia contro il premier Conte che, per l’emergenza coronavirus, ha accusato i medici: “E’ un atto meschino, gaglioffo e vigliacco”.

Scrive Silvia Sardone su Twitter: “Concordo con Giordano. La mia solidarietà ai medici e operatori degli ospedali che sono stati attaccati, in maniera meschina, da Conte che ha cercato di scaricare le responsabilità su chi è in trincea, nell’emergenza coronavirus, in queste ore”