Arrivato in Italia da cinque giorni e già spacciava

Condividi

I Carabinieri del radiomobile di Assisi hanno arrestato uno spacciatore albanese. Il ragazzo di appena 25 anni era arrivato in italia da cinque giorni e aveva subito cominciato a vedere droga. I militari l’hanno arrestato in flagranza di reato, immediatamente dopo la cessione di una dose di cocaina nei confronti di un cliente che, identificato, è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo come assuntore di stupefacenti.

Oltre allo stupefacente – scrive umbriajournal.com – è stata sequestrata una discreta somma di denaro ritenuta il provento dell’attività di spaccio di cocaina condotta dall’arrestato, giudicato con rito direttissimo il giorno seguente. Il giudice ha confermato l’impianto accusatorio degli investigatori dell’Arma e l’ha cacciato dall’Italia.