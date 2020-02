Campobasso, pakistano tenta di stuprare 70enne e pesta carabiniere

di Federico Garau – Campobasso – Ha tentato di stuprare una donna di 70 anni dopo averla aggredita, quindi ha pestato un maresciallo dei carabinieri intervenuto in difesa della vittima, mandandoli entrambi in ospedale con 40 giorni di prognosi: per questo motivo il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Campobasso ha determinato per lui la misura cautelare del carcere. Il responsabile, vale a dire un pakistano di 29 anni, è stato pertanto trasferito dietro le sbarre della locale casa circondariale con l’accusa di tentata violenza sessuale, lesioni aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale per quanto commesso durante il primo pomeriggio dello scorso giovedì 20 febbraio.

Il 29enne, poco prima delle ore 14:00, aveva incrociato la vittima mentre quest’ultima stava facendo ritorno verso casa. Dopo averla colta di sorpresa ed aggredita, l’ha successivamente trascinata verso una zona più appartata tra via Emilia e via Romagna. La 70enne era stata quindi colpita con forti pugni e calci dall’energumeno, personaggio di grossa stazza, che tentava di fiaccare le sue ultime resistenze per strapparle i pantaloni di dosso e poter abusare di lei. Le disperate grida di aiuto lanciate dalla 70enne erano per fortuna riuscite a richiamare l’attenzione di un maresciallo dei carabinieri di Campobasso fuori servizio, che prontamente era intervenuto in suo soccorso.