Chiude in cantina l’anziana che doveva accudire, arrestata moldava

A Nichelino (Torino), i carabinieri, a seguito di una segnalazione al giunta al 112 di una persona che ha riferito di udire dei lamenti di una donna dal vano cantine del condominio, sono intervenuti e hanno scoperto che la badante aveva chiuso in cantina una donna anziana di 63 anni per poi ritornare dopo diverse ore. La vittima ha riferito che tale episodio si era verificato anche il giorno prima per l’intera giornata. La donna moldava è stata arrestata per sequestro di persona. adnkronos