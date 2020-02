Zingaretti tagli fondi ai disabili ma regala fiumi di denaro alle femministe

E’ generoso con chi dice lui, Nicola Zingaretti. La regione taglia i fondi per i disabili gravissimi ma ne trova per regalare 700mila euro alle femministe. Qualcuno lo dovrà pur scrivere un libro sull’età che passa invano per il segretario del Pd, ancora fermo ai fasti antichi.

Siccome in Parlamento non sono riusciti a fare la regalia nel collegio del ministro candidato Gualtieri, ci pensa Zingaretti a prelevare settecentomila euro nostri per chi non paga l’affitto. Alle persone normali, che non mettono su associazioni in rosso sia politicamente che economicamente, tutto questo ben di Dio non arriva mai. Attenzione non sono soldi una tantum: il governatore impegna anche il futuro. Lo ha dichiarato lui a proposito della Casa delle donne: “La Regione Lazio interviene con 700mila euro l’anno per salvarla”.