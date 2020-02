“Le sardine che mi urlano le parolacce non sono vere sardine”

Il capo delle sardine viene duramente contestato da esponenti della sinistra… Lui che fa? Scappa, ma i contestatori lo prendono di “peso” e lo portano davanti ad una telecamera. Lui continua a non rispondere e scappa per la volta nel giro di pochi secondi! Poi dice che quelli che lo contestano non sono vere sardine