Conte: lancerò una cura da cavallo per far crescere l’Italia

Condividi

“Siamo in questi giorni concentrati sull’azione di governo, i titoli dei giornali non mi appassionano. Abbiamo trovato un clima positivo ai tavoli di lavoro” per l’agenda 2023. “Mi prendo solo qualche giorno, perché il paese non può aspettare, per lanciare una cura da cavallo per il sistema Italia che non può crescere con questi numeri, non può essere fanalino di coda”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lasciando il Senato, ai giornalisti che gli chiedevano se chiederà una verifica in Parlamento. “Dobbiamo lavorare tutti per far crescere questo sistema”, ha aggiunto. askanews