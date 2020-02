Omicidio Ramelli, Raimo “icona del peggiore neofascismo”

Condividi

Botta e risposta via Twitter tra Maurizio Gasparri e Christian Raimo dopo il tweet di Raimo su Sergio Ramelli, militante 18enne del Fronte della Gioventù che, per la sua appartenenza politica, fu aggredito a Milano la mattina del 13 marzo del 1975 a colpi di chiave inglese e morì il 29 di aprile successivo – definito da Raimo “icona del peggiore neofascismo”.

L’esponente di Fi attacca: “Senta @christianraimo non so chi sia lei, sappia che la verrò a cercare per guardarla in faccia e dirle, solo parole, ciò che in termini morali e giudiziari faremo per farle percepire con le parole e con la verità la sua miserevole condizione. Si vergogni #Ramelli”. “Non ho capito che mi vuoi dire. Ma mi trovi facile”, la replica di Raimo.