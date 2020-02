Pordenone: 73 accessi al pronto soccorso per ubriachezza molesta, espulso

Un cittadino romeno di 54 anni, su disposizione del questore di Pordenone dottor Marco Odorisio, è stato imbarcato su di un volo di sola andata Venezia-Bucarest ed espulso dal nostro Paese, dove non potrà fare rientro per almeno i prossimi cinque anni. Come riportato dal quotidiano locale Messaggero Veneto infatti l’uomo, dedito all’alcolismo, era stato segnalato per ben 73 volte per ubriachezza molesta, 45 delle quali tutte occorse fra il gennaio ed il febbraio di quest’anno.

Il romeno, che si trovava nel nostro Paese dal 2003, aveva trovato un’occupazione presso una ditta friulana ma pare che si fosse presentato al lavoro solamente in tre occasioni, preferendo evidentemente dedicare il suo tempo all’ubriachezza.