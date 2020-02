Auto incendiate a Ravenna, arrestato ghanese

Qualche tovagliolo di carta in tasca ed un accendino, tanto bastava al ghanese per cercare di dar fuoco all’auto presa di mira per le strade di Ravenna. Almeno due i tentativi di cui si è reso protagonista A.G.I., ghanese di 24 anni regolare sul territorio nazionale ma pregiudicato e senza fissa dimora, tratto in arresto dagli uomini della questura con l’accusa di danneggiamento aggravato, a cui si aggiunge anche la violazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Ravenna.

Gli episodi incriminati si sono verificati in entrambi i casi durante le ore notturne e lungo via Carducci, come riferito dalla stampa locale. Dai primi rilievi effettuati sul posto era apparso chiaro che si trattasse di un atto vandalico e non di un incidente, ragion per cui gli inquirenti hanno lavorato a lungo per ricavare quante più immagini ed informazioni possibili dalle videocamere di sorveglianza attive nelle vicinanze di via Carducci.