Parigi: diffusione video hard, si ritira candidato di Macron

A Parigi, per Benjamin Griveaux, è tutto finito. Il candidato della République En Marche alla poltrona di sindaco di Parigi nonché fedelissimo del presidente Emmanuel Macron si ritira dalla corsa alle elezioni municipali del prossimo marzo dopo la diffusione di immagini intime di carattere sessuale. In una breve dichiarazione, l’ex portavoce del governo ha denunciato «attacchi spregevoli».

Griveaux, ha annunciato che si ritira dal concorso – scrive Il Messaggero – per la diffusione pubblica di immagini sessuali private. «Non voglio più espormi, io e la mia famiglia, quando ora sono permessi tutti i colpi, va troppo lontano. Questa decisione mi costa, ma le mie priorità sono chiare, è prima di tutto la mia famiglia», ha detto in un breve discorso. L’ex candidato, tuttavia, non ha voluto commentare l’autenticità di questi video.

A un mese dalle elezioni, quindi République En Marche si ritrova così senza il capo della lista per il Municipio di Parigi. Ora, Emmanuel Macron e il suo team dovranno trovare una soluzione.