Giorgia Meloni contro la UE: “E’ la nuova Unione Sovietica”

Condividi

Pubblichiamo ampi stralci del discorso inaugurale del presidente di Fratelli d’ Italia, Giorgia Meloni, alla “National Conservatism Conference” di Roma, evento ideato dalla Edmund Burke Foundation.

Grazie a Yoram Hazony e agli amici della Edmund Burke Foundation per avermi invitato a inaugurare questo importante evento e grazie per aver scelto Roma e l’ Italia come sede della seconda edizione della “National Conservatism Conference”.

Condivido in pieno le valutazioni di Yoram sulla necessità di riportare il conservatorismo al suo ambito tradizionale, quello delle appartenenze nazionali. La grande sfida della nostra epoca è la difesa delle identità nazionali e dell’ esistenza stessa degli Stati come unico strumento di tutela della sovranità e della libertà dei popoli. Per questo ho trovato molto efficace il titolo dell’ ultimo libro di Yoram, “Le virtù del nazionalismo”: poche parole per far capire che la nostra visione del mondo è esattamente l’ opposto di quella che vorrebbero imporci.

Il nostro principale nemico è oggi la deriva mondialista di chi reputa l’ identità, in ogni sua forma, un male da combattere e agisce costantemente per spostare il potere reale dal popolo a entità sovrannazionali guidate da presunte élite illuminate. Ricordiamocelo, perché non abbiamo combattuto e sconfitto il comunismo per sostituirlo con un nuovo regime internazionalista, ma per consentire a nazioni indipendenti di tornare a difendere la libertà, l’ identità e la sovranità dei loro popoli. Con questo stesso spirito oggi Fratelli d’ Italia si batte per una Europa di nazioni libere e sovrane come seria alternativa al superstato burocratico che si è andato imponendo da Maastricht in poi con la logica del “vincolo esterno”, quella per cui c’ è sempre qualcuno che si arroga il diritto di decidere al posto dei popoli sovrani e dei governi nazionali. Così oggi, con buona pace dei falsi democratici, i conservatori nazionali a tutte le latitudini sono in realtà gli unici veri democratici poiché solo difendendo lo Stato nazionale si difende la sovranità politica in capo ai cittadini di quello Stato.