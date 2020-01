Lettera aperta al prof. Burioni

Gentile Professore,

il Movimento 3V, Vaccini Vogliamo Verità oggi rappresenta politicamente più di 11.000 cittadini solo in Emilia Romagna.

Non ci è chiaro invece chi o cosa rappresenti lei.

Non rappresenta la scienza, che non è fatta di slogan ma di dati confrontabili e veritieri; non rappresenta norme di convivenza civile, giacché la sua forma di comunicazione più famosa è l’insulto; non rappresenta il coraggio, perché si sottrae sistematicamente ai confronti con esperti e scienziati ben più titolati di lei, che sarebbero felici di poterla incontrare pubblicamente; non rappresenta purtroppo nemmeno l’arte medica, giacché il primo principio della medicina di Ippocrate è “primum non nocere” (per prima cosa, non fare male), mentre le sue parole hanno l’effetto di offendere e quindi fanno del male a migliaia di persone, a partire da quelle danneggiate dai vaccini o dalle pratiche vaccinali; ma fanno male anche ai molti che la acclamano, ridendo di quella che, anche semplicemente in quanto violenza su una minoranza, dovrebbe fare paura. Di questo male, oltre all’etica, parla la medicina: la psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) oggi ci dice come i fattori psicosociali interferiscano sulle malattie, e la psicologia ci spiega le analogie tra la sofferenza dell’autore e della vittima di una violenza. In questo senso non consideriamo invidiabile la sua situazione, anche perché, come dicevamo, non ci è chiaro chi o cosa rappresenti.

Sappiamo invece cosa rappresentiamo noi: un movimento compatto di decine di migliaia di cittadini (perché l’Italia è più grande dell’Emilia Romagna, e il mondo è più grande dell’Italia), che hanno aperto gli occhi sulle menzogne del bipolarismo e sulle promesse sempre disattese di una politica vecchia, che ha perso di vista non solo le persone, ma l’umanità stessa; un movimento di persone pronto a battersi per la libertà e per la verità: fattore psicosociale che, come sappiamo dalla PNEI, ci terrà a lungo in buona salute!

Movimento 3V – Vaccini Vogliamo Verità