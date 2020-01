Bologna: spaccio di eroina e cocaina, sgominata banda a trazione tunisina

Spaccio di eroina e cocaina, sgominata banda: 110 carabinieri in campo e 14 misure cautelari. 115 Carabinieri, unità cinofile ed elicotteri in campo per “Battindarno”, l’operazione anti-droga dei Carabinieri, coordinati dal pm Francesco Caleca, che questa mattina ha portato all’esecuzione di 14 misure cautelari (4 sono i soggetti di nazionalità italiana, 8 tunisina, 1 russa e 1 albanese), di cui 6 destinatari della misura degli arresti domiciliari e 8 del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna, ritenuti responsabili di produzione di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990).nei confronti di una organizzazione di spacciatori “a trazione” tunisina, ma formata anche da italiani, albanesi e russi, e al sequestro di 4 chili di eroina, 1 chilo di cocaina, di una pistola semi-automatica con la matricola abrasa e di contante per oltre 100mila euro.

L’ultimo blitz in seno all’indagine, il fermo di ieri lungo i binari del treno dove un soggetto – che è ora uno dei 14 indigati – è stato bloccato con mezzo chilo di droga negli slip.