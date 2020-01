Virus Cina, 106 morti. Scuole chiuse. Primo caso in Germania

E’ salito a 106 il bilancio dei morti per il nuovo virus di Wuhan mentre sono stati confermati 1.300 nuovi casi di contagio. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino, precisando che dei 106 morti, 100 sono deceduti nella provincia di Hubei, focolaio dell’epidemia.

Virus Ciba: Pechino rinvia inizio scuole,lezioni università – La Cina ha deciso di posticipare l’inizio delle scuole e delle lezioni universitarie per i timori legati al nuovo coronavirus mortale. Non è stata fissata una data per la ripresa dell’attività scolastica dopo le vacanze per il capodanno lunare perché sarà decisa caso per caso. affaritaliani.it

Dal 24 gennaio, 4.130 operatori sanitari di altri luoghi della Cina sono arrivati negli ospedali di Wuhan per il controllo dell’epidemia di coronavirus. Entro staserasera arriveranno altri 1.800, ha dichiarato un funzionario della Commissione nazionale cinese per la salute