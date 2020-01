Condividi

Cina – Tre squadre di medici militari sono arrivate a Wuhan per aiutare la popolazione ed i sanitari locali a combattere l’epidemia di coronavirus.

Three teams of military medics are flown in to help fight the novel #coronavirus outbreak in Wuhan. #pneumonia pic.twitter.com/9YGfwA6A9S

— China Xinhua News (@XHNews) January 26, 2020