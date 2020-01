Francia: scontri tra poliziotti e vigili del fuoco

Condividi

Continuano ormai da più di un anno in Francia le rivolte contro le politiche di Macron, che ha ridotto il Paese a un campo di battaglia. In ogni angolo delle maggiori città francesi vi sono scontri quotidiani tra manifestanti e polizia. L’ultimo, il più drammatico, è avvenuto a Parigi dove si sono affrontati poliziotti e vigili del fuoco.

How long can mainstream media be silent on the anti-government protests in France?

📽️ || 'Firefighters joined the protests in Paris today… and clashed with police' #greve28janvierpic.twitter.com/i638T68dLJ

— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) January 28, 2020