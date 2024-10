Milano, svaligiavano mercati e centri commerciali: arrestati 4 sudamericani

Una vera e propria gang, incubo di negozi, mercati e centri commerciali. Lavoravano in gruppo, ognuno con un ruolo ben preciso per mettere a segno piccoli furti nelle attività commerciali. Arrestati a Milano tre uomini di 35 e 50 anni, una donna di 27 tutti di origini colombiane, e un 25enne messicano. L’accusa è di furto aggravato in concorso. I membri del gruppo sono indagati anche per ricettazione.

Sabato pomeriggio gli agenti della squadra mobile sono stati allertati per diversi furti in aree commerciali a opera di un gruppo di sudamericani. I poliziotti hanno individuato l’auto con a bordo i quattro malviventi in viale Romagna a Milano e li hanno seguiti per stanarli in flagranza. Il gruppo infatti si è diretto al centro commerciale di Peschiera Borromeo. Parcheggiata l’auto sono scesi e hanno iniziato a camminare per i corridoi della struttura prestando attenzione ai vari negozi.

La tecnica di furto

Man mano che proseguivano nel giro di perlustrazione, i ladri hanno iniziato a distanziarsi gli uni dagli altri rimanendo in contatto visivo. Poi hanno scelto la preda. Sono entrati in un negozio di abbigliamento e si sono divisi i compiti per non essere notati: i due colombiani si sono posizionati in modo da ostruire la visuale a una commessa, la 27enne ha distratto il responsabile dello show room e il colpo di grazia è toccato al 25enne che con un gesto repentino ha aperto il cassetto del bancone rubando un cellulare. I quattro si sono scambiati un cenno di intesa e sono usciti dal negozio dirigendosi verso l’auto parcheggiata. A quel punto sono intervenuti i poliziotti, mentre la donna ha cercato di disfarsi invano della refurtiva.

La refurtiva in auto e a casa

All’interno della macchina gli agenti hanno trovato diversi mazzi di chiavi con etichette riportanti indirizzi e nomi, presumibilmente quelli delle vittime a cui erano stati sottratti. Tra i mazzi anche quello di un’abitazione a Vignate dove i quattro abitavano. La perquisizione si è dunque spostata lì: borse, monili, orologi, portafogli, pelletteria griffata, tre macchine fotografiche reflex. E, ancora, sei mazzi di chiavi con le stesse etichette di quelle trovate in auto, un’agendina in cui erano stati annotati i luoghi e i giorni dei vari mercati rionali tra cui quelli di Milano, Monza e Lecco.

Insomma, un sodalizio criminale ben organizzato che evidentemente agiva da tempo girando i vari negozi e mercati alla ricerca di beni di vario valore da poter rubare. I quattro sono stati portati nel carcere di San Vittore.

