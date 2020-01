Dipendenti Palazzo Chigi, aumento di 270 euro in busta paga

Condividi

Corposi aumenti in arrivo per i dipendenti di Palazzo Chigi, una platea di 1.900 impiegati, dagli uscieri ai funzionari, che riceveranno circa 270 euro in più in busta paga, secondo quanto apprende l’Adnkronos. Il calcolo è presto fatto: il personale della Presidenza del Consiglio per effetto del rinnovo del ccnl 2016-2018 riceverà un aumento medio del 3,48% come per tutti gli altri comparti, che equivale a 125 euro in più, a questa cifra però, occorre aggiungere le risorse che il Governo Conte ha stanziato nella legge di bilancio, pari a 5 milioni di euro in più per il salario accessorio e che significano ulteriori 145 euro mensili di aumento, a decorrere dal 2020. Il totale quindi è un incremento di 273 euro mensili, più del doppio degli altri comparti del pubblico impiego.

La trattativa è in corso all’Aran e la prossima settimana, mercoledì 29, è previsto una nuovo incontro con i sindacati. Dunque, i quasi 2.000 statali della Presidenza del Consiglio hanno dovuto attendere un po’ più di altri colleghi, che lavorano nei ministeri, ma ora sembra proprio che possano rifarsi.





Ma non è tutto per i dipendenti di palazzo Chigi, per le posizioni più alte, i 170 dirigenti (di seconda fascia) ci sono in ballo altri 2 milioni di euro in più che il governo ha stanziato in manovra e che saranno ‘elargiti’ con la retribuzione di risultato e di posizione, anche se la trattativa non è ancora partita. Le risorse erano state inizialmente stanziate dalla Presidenza del Consiglio in un emendamento ad hoc al decreto per il Riordino dei ministeri ma poi depennato. ADNKRONOS

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul