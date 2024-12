Stipendi dei politici, “Schlein guadagna il quadruplo di Crosetto”

“Io credo che sia una cosa di buon senso, perché non è giusto pagare un ministro meno di un altro, a parità di funzioni e responsabilità, solo perché uno non è eletto in Parlamento. A maggior ragione con un ventaglio così ampio di incompatibilità con altri incarichi, che penalizza soprattutto i ministri tecnici”. Così Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, in un’intervista rilasciata alla Stampa.

Sul tema è tornato poi Maurizio Gasparri. “Io faccio un’altra proposta – ha sintetizzato il presidente dei senatori di Forza Italia, ad Agorà, su Rai 3 –. Siccome un ministro guadagna un terzo, un quarto di un parlamentare, io proporrò in Senato che tutti noi parlamentari, a cominciare dalla Schlein e da Borghi di Italia Viva, che hanno detto che non va bene, di equiparare i trattamenti di noi parlamentari a quelli dei ministri che non sono parlamentari. Così risolviamo il problema. Elly Schlein, che protesta – ha poi aggiunto -, guadagna il quadruplo di Crosetto o di Giuli“.

