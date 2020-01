Trump, primo presidente alla marcia antiabortista

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che parteciperà venerdì 24 gennaio alla Marcia per la vita, il raduno annuale di manifestanti anti-aborto per commemorare l’anniversario della sentenza Roe v. Wade, la storica decisione sull’aborto della Corte Suprema.In passato, altri presidenti Usa, spiega il Washington Post, hanno parlato al raduno annuale per telefono o inviato messaggi di saluto video. Trump sarebbe il primo a parlare di persona alla folla. (askanews)