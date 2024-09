Strasburgo. Pro Vita & Famiglia inaugura ‘Dipartimento UE’ per bloccare gender e aborto. Oggi riunione con Eurodeputati italiani

Nel giorno in cui Ursula von der Leyen presenta i membri della nuova Commissione al Parlamento Europeo riunito in plenaria, una delegazione di Pro Vita & Famiglia si trova a Strasburgo per inaugurare il nuovo Dipartimento “Unione Europea” della Onlus, che si occuperà di monitorare, denunciare e contrastare i progetti normativi e ogni iniziativa promossa dalle istituzioni dell’UE contro la vita, la famiglia e la libertà educativa dei genitori.

«Negli ultimi anni – afferma Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus presente oggi a Strasburgo – abbiamo assistitito a un costante aumento di pressione da parte dell’Unione Europea per promuovere l’ideologia gender e la fluidità sessuale tra i minori, l’aborto come ‘diritto umano fondamentale’ e l’Agenda LGBTQ su famiglia e filiazione, violando la competenza esclusiva che gli stessi Trattati UE riconoscono su questi temi ai singoli Stati. Col nuovo Dipartimento UE di Pro Vita & Famiglia lavoreremo per mettere fine a questa colonizzazione ideologica di stampo ormai totalitario».

Il Dipartimento Unione Europea di Pro Vita & Famiglia sarà dotato di risorse umane e figure professionali specializzate nel funzionamento delle procedure legislative dell’Unione Europea e nell’analisi dei testi e documenti preparatori di Direttive e Regolamenti. Si occuperà di redigere rapporti e dossier tematici per informare e orientare il voto dei Parlamentari Europei, suggerendo strategie e argomenti per disinnescare proposte ideologiche e promuovere iniziative a tutela della vita umana, della famiglia e della sana educazione dei minori.

Il Dipartimento UE si occuperà anche di creare sinergie tra associazioni e organizzazioni pro-life europee e un network di collaborazione tra Parlamentari Europei di diverse nazioni e gruppi politici affini ai valori della Onlus. Proprio a questo scopo si è svolto oggi a Strasburgo un primo incontro informale tra la delegazione di Pro Vita & Famiglia e gli Eurodeputati italiani che in campagna elettorale avevano sottoscritto il Manifesto di impegni della Onlus.

Presenti all’incontro:

-La vice presidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, Antonio Berlato, Stefano Cavedagna, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Paolo Inselvini, Mario Mantovani, Denis Nesci, Michele Picaro, Daniele Polato, Nicola Procaccini, Marco Squarta, Francesco Torselli, Maria Teresa Vivaldini e Lara Magoni di Fratelli d’Italia e gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR);

-Paolo Borchia, Susanna Ceccardi e Roberto Vannacci della Lega e gruppo dei Patrioti per l’Europa.

«Quello con alcuni Eurodeputati è stato un incontro conoscitivo molto proficuo in cui abbiamo condiviso l’obiettivo di collaborare per arginare le spinte ideologiche della sinistra radicale in Parlamento e in seno alla Commissione Europea, promuovendo iniziative politiche di sostegno alla vita e alla famiglia anche per rispondere al tragico inverno demografico che sta segnando il declino del nostro continente. Abbiamo chiesto ai presenti di trovare le convergenze politiche più larghe possibili all’interno del Parlamento Europeo, perché sulla difesa della vita e della famiglia non possono valere pregiudiziali di presentabilità», ha spiegato Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia anche lui presente oggi a Strasburgo.

Nei giorni scorsi, Pro Vita & Famiglia ha denunciato lo stanziamento di diversi milioni di euro da parte della Commissione Europea per finanziare progetti LGBTQ all’interno del programma per studenti minorenni Erasmus+, come il “DragTivism Junior”, per avviare minori dai 14 a 17 anni alla carriera di Drag Queen e finanziato con 35.000 euro, il progetto di “inserimento di contenuti sulla diversità affettivo-sessuale e di genere negli ambienti universitari delle scienze della salute”, finanziato con ben 250.000 euro o ancora l’iniziativa “UNIQUE”, con altri 250.000 euro per “supportare il rendimento accademico delle persone che si identificano come Lgbtqia” anche “creando percorsi di apprendimento personalizzati per gli educatori”, e ancora il progetto “Gender 101”, con altri 250.000 euro per “sviluppare strumenti innovativi sulla diversità di genere per genitori e insegnanti”

