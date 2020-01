Brexit, l’accordo è legge. La Regina Elisabetta II ha firmato

Condividi

L’accordo raggiunto da Boris Johnson con Bruxelles è da oggi legge nel Regno Unito. Lo ha sancito la Regina Elisabetta II, apponendo la sua firma (Royal Assent) sotto il testo dello European Union Withdrawal Agreement act, che ieri aveva concluso l’iter di ratifica parlamentare a Westminster a tre anni e 7 mesi dal referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Ue del 2016. L’annuncio del Royal Assent è stato formalizzato alla Camera dei comuni, fra gli applausi di alcuni deputati Tory, incluso il vice speaker Nigen Evans.

Il Parlamento britannico aveva definitivamente approvato ieri l’accordo, spianando la strada alla storia uscita del Regno Unito dall’Unione europea il 31 gennaio. Ai primi di gennaio, la Camera dei Comuni, dove il premier ha una stragrande maggioranza, aveva già dato il via libera all’accordo e poi aveva inviato il testo alla Camera dei Lord (composto da tutti membri a vita e non eletti).







Adesso il via libera definitivo, che è un’indubbia vittoria personale per Bojo, che ha negoziato duramente l’accordo con Bruxelles e il Parlamento e, quando non è riuscito a farselo approvare da Westmnister, ha convocato le elezioni anticipate e ha stravinto. Sul fronte europeo, il voto del Parlamento è atteso a fine gennaio, probabilmente il 29. Il Regno Unito lascia più di tre anni e mezzo dopo il referendum del giugno 2016. rainews.it