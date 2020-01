Guinea Equatoriale, a fuoco la cattedrale di Malabo

Condividi

Guinea – Ieri i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per mettere sotto controllo un incendio nella cattedrale di Malabo. Le fiamme hanno inghiottito parti dell’edificio storico, considerato la più importante chiesa cristiana della Guinea Equatoriale. Costruita in stile neogotico tra il 1897 e il 1916, la cattedrale è una delle principali attrazioni turistiche del paese centroafricano.

Dozzine di persone si sono radunate in silenzio vicino alla cattedrale mentre i vigili del fuoco lanciavano getti d’acqua sulla struttura secolare.

“Abbiamo appena spento il fuoco. Il tetto è sparito, è una catastrofe”, ha detto un pompiere dopo che l’incendio è stato domato.

Let's #Pray 🙏 for the #Cathedral of #SaintElizabeth of #Malabo declared on fire around 4pm (CAT) on January 15th causing considerable damages in the iconic infrastructure. Built in 1897 under the supervisio of #AntonioGaudi ,this Church is an exotic tourist attraction pic.twitter.com/HcTagWrmYI

— @PACO エソノ (@PACOEsonoM) January 16, 2020