Niente scorta per Capitano Ultimo, Tar respinge il ricorso

“Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso per mantenere la scorta a capitano Ultimo e alla sua famiglia. Ha vinto il Generale dei carabinieri Giovanni Nistri e i Funzionari che lo hanno sostenuto nella battaglia. Da oggi colpire capitano Ultimo sarà più facile per la Mafia e per tutti.”

Lo scrive Capitano Ultimo su Twitter.

