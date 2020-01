Meloni: “governo spione e vessatore, ammazza le imprese”

Condividi

Giorgia Meloni, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, rilancia un servizio mandato in onda a Stasera Italia su Rete 4 che parla di questa signora anziana, di quasi cento anni, costretta a chiudere il suo negozio storico a Prato e commenta: “Dopo 80 anni di attività la signora Brunilde è costretta a chiudere bottega a causa del Pos obbligatorio voluto dal governo” del Pd e del Movimento 5 stelle in ogni esercizio commerciale. “Ha resistito alla concorrenza sleale cinese, non a quella di uno Stato spione e vessatore”, conclude la leader di Fratelli d’Italia. Che promette: “Manderemo a casa il prima possibile questo governo che ammazza le imprese”.