Milano, senzatetto trovato morto in strada

Un uomo, forse un senzatetto, è stato trovato morto questa mattina in strada a Milano. L’uomo, di 47 anni, straniero, riferisce il 118, è stato trovato vicino a una panchina in via Colletta, all’angolo con viale Umbria. Intervenuto sul posto, il personale del 118 ha potuto solamente constatare il decesso dell’uomo. Sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza, ma la polizia sta conducendo accertamenti. adnkronos