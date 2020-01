Migranti, 300mila euro di multa a comandante della Lifeline

Una multa di 300mila euro è stata notificata a Claus Peter Reisch, comandante della Lifeline, la Ong impegnata per il recupero dei naufraghi nel Mediterraneo. Si tratta del tipo di sanzione introdotto dal decreto Sicurezza bis e che prevede multe per le Ong che non rispettano il divieto di ingresso in acque territoriali italiane.

A riferire della sanzione è stato lo stesso Reisch su Twitter.