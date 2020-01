Ultima follia tedesca: Erdogan potrà aprire scuole in Germania

di Guido da Landriano – Secondo quanto riportato da SZ Turchia E Germania starebbero raggiungendo un accordo che permetterebbe ad Ankara di aprire scuole turche in Germania.

L’accordo in dirittura d’arrivo permetterebbe al governo turco, in modo indiretto, cioè tramite associazioni culturali, di operare nell’educazione tedesca attraverso degli istituti parificati. Il programma teorico insegnato in queste scuole quindi sarebbe simile a quello delle scuole tedesche, e gli esami sostenuti sarebbero riconosciuti come se si fossero tenuti nelle scuole statali di Berlino. Queste trattative sono iniziate dopo che la Turchia ha chiuso una scuola tedesca sul proprio territorio affermando che questa non aveva nessuna base giuridica.

Naturalmente appare evidente anche ai più ciechi che l’apertura di scuole appoggiate da un governo non Democratico come quello di Erdogan viene a presentare dei grossi rischi democratici. Ricordiamo che il governo di Ankara è islamico vicino ai fratelli musulmani, e che l’opposizione a regime di Erdogan è mal tollerata se non brutalmente repressa. La Germania permette di portare ai propri giovani i semi di questa ideologia antioccidentale ed antidemocratica.

Fino a questo momento solo la FDP si è espressa decisamente contro questo accordo, comprendendo che può aprire le porte ad una più forte influenza turca all’interno della vita tedesca. Invece come sempre, e come già visto nella crisi dei migranti e nella crisi Libica, il governo tedesco appare prono hai volere di erdogan e non in grado di reagire. Un gravissimo caso di sudditanza psicologica che mette in pericolo l’intera politica europea.

