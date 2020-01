Nigeria: esplosione nel Borno, 30 persone uccise

Condividi

Almeno 30 persone sono morte nella città di Gamboru, nello stato nigeriano di Borno, in seguito all’esplosione di un ordigno esplosivo improvvisato. La bomba, secondo quanto riferiscono fonti della sicurezza citate dai media locali, è esplosa su un ponte affollato che conduce nel vicino Camerun.

L’attacco non è stato ancora rivendicato, tuttavia sia Boko Haram che lo Stato islamico dell’Africa occidentale (Iswap) sono attivi nell’area. L’offensiva di Boko Haram è iniziata in Nigeria nel 2009 e da allora si è allargata anche ai paesi del bacino del lago Ciad. Di recente è riapparso in video il leader storico di Boko Haram, Abubakar Shekau, dopo quasi un anno dal suo ultimo messaggio, inviato a luglio del 2018. Agenzia Nova

Bomb Exploded Today in Gamboru Ngala Local Government of Borno State, attacks have been escalating recently in different parts of Borno, whilst we appreciate the effort of the Nigerian Army, but efforts must be increased, We have suffered enough cc @iamKurbe pic.twitter.com/llcmf98Sk3

— Adam Mó (@adamm_mo) January 6, 2020