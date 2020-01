Migranti, sardine ‘apolitiche’ in piazza per sostenere Lucano

Condividi

La coordinatrice calabrese delle Sardine, Jasmine Cristallo, ha annunciato che il 6 gennaio le Sardine saranno a Riace, a fianco di Mimmo Lucano, con una manifestazione per difendere ciò che è diventato un simbolo dell’accoglienza. “Ci schieriamo, senza se e senza ma, con il modello di Riace”, sostiene Cristallo in un’intervista rilasciata a MicroMega.

“Ho sempre fatto politica dal basso, mai avuto una tessera di partito in tasca: l’unica tessera è dell’Anpi che, per me, ha un forte valore simbolico. “, dice la sardina.