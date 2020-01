Moglie ex deputato Scotto denuncia aggressione, gridavano “Duce, duce”

A raccontare quanto accaduto ieri all’ex parlamentare è la moglie Elsa Bertholet in un post su Facebook. “Un gruppo dietro di me – scrive – canta ‘Anna Frank sei finita nel forno’, mi giro e dico ‘ragazzi basta!’ ma loro si mettono a urlare ‘Duce, Duce’ con mano alzata”.

A questo punto la situazione degenera: “Si gira mio marito che prima non li aveva sentiti cantare e boom, si prende botte in faccia da vari lati. Poi si mette di mezzo un ragazzo per aiutarci e picchiano pure lui, visibilmente abituati al fatto, infine fuggono come dei vigliacchi che sono. Bella Venezia. Buon anno antifascista a tutti”.

Sono tanti gli attestati di solidarietà che stanno arrivando all’indirizzo di Scotto. Molto duro il commento di Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd: “È ora di capire che si tratta di reati. Contro questi episodi non si sente abbastanza la forza della legge”. liberoquotidiano.it

Sempre ieri, un leghista è stato aggredito a Livorno da una decina di persone di sinistra ed è finito al Pronto soccorso con un trauma cranico. La Boldrini non ha fiatato. Ed ecco invece la reazione per l’aggressione a Scotto: