Bergoglio riceve i potenti del mondo e non rifiuta i baciamano

Condividi

Marzo 2013 – Bergoglio riceve i potenti del mondo subito dopo il suo insediamento in Vaticano. Accetta con entusiamo strette di mano e baciamano, inchinandosi addirittura davanti ad alcuni di loro, come per esempio davanti a Mugabe.

Con le persone umili Bergoglio rifiuta ridendo il baciamano, “è per igiene”