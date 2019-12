Migranti Gregoretti, Salvini: “Scelta fatta con Conte e Di Maio. Ci sono le mail”

“Io ho sospeso uno sbarco per quattro giorni, in attesa che i Paesi europei facessero il loro dovere”. Così Matteo Salvini, a ‘L’aria che tira’ su La7, risponde a una domanda sul caso Gregoretti e sul rischio di processo per sequestro di persona.

“Per tutelare sicurezza e onore, sono state fatte scelte prese insieme” agli altri del governo, aggiunge: “Ci fu una sospensione di 4 giorni, fino a che 5 Paesi Ue e i vescovi presero l’impegno” ad accogliere i migranti. “Fu – assicura – una cosa condivisa con Di Maio e Conte. Ci sono i fatti, le mail, fu un decisione collegiale“. E ancora: “Quello che ho fatto, l’ho fatto da ministro e lo rifarò se gli italiani lo vorranno ancora” dice il leader della Lega, riferendosi alle prossime elezioni.

Con Di Maio e Conte “ci sono rimasto male umanamente, mi è sembrato squallido: l’anno scorso dicevano ‘arrestateci tutti’, ‘abbiamo scelto insieme'” aggiunge Salvini. Il leader M5S ha fatto sapere di essere contrario all’immunità, come capitato nel caso Diciotti. “Anche la Diciotti – aggiunge Salvini – era una nave militare, come la Gregoretti”.

“Fanno il processo? Non vedo l’ora di andarci: pop corn e bibite tassate dal governo” prosegue il leader della Lega. “Il sequestro di persona è una cosa grave: era quella cosa che rapivano i bambini e gli tagliavano l’orecchio”. E “a Di Maio dico che deve dire se, quanto fatto, l’abbiamo fatto come scelta del governo” ha sottolineato, replicando al leader del M5S che, da Taranto, ha detto che Salvini si deve fare processare. “Mi processeranno, amen, chi se ne frega”.

FONTI LEGA – Per risolvere la vicenda Gregoretti ci furono “numerose interlocuzioni” tra Viminale, presidenza del Consiglio, ministero degli Affari Esteri e organismi comunitari. Il via libera allo sbarco fu annunciato dal ministro dell’Interno, “appena conclusi gli accordi per la redistribuzione degli immigrati in una struttura dei vescovi italiani e in cinque paesi europei. Accordi raggiunti grazie a una intensa attività diplomatica”. E’ quanto riferiscono fonti della Lega. ADNKRONOS